Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanaca mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

Kupaya 4. turda dahil olan Antalyaspor, Pendikspor ve Manisa FK'yı yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kayserispor ise 3. turdan itibaren yer aldığı kupada, Iğdır FK, Sivas Belediye ve Gençlerbirliği'ni yenerek son 16'ya yükseldi.

Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Cihan Aydın, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç.

Fraport TAV Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Güray Vural, Veysel Sarı, Soner Aydoğdu, Ufuk Akyol, Nakajima, Sinan Gümüş, Mehmedi, Larsson, Gerxhaliu.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Kolovetsios, Hosseini, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Arif Kocaman, Ali Karimi, Kemen, Emrah Başsan, Ackah, İlhan Parlak.