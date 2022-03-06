Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 18:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Antalyaspor'un konuğu Sivasspor
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Son 5 maçta 3 beraberlik 2 galibiyet elde eden Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Akdeniz ekibinin 32 puanı bulunuyor.
Son 2 maçını kaybeden Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise galibiyet hasretine son vermek istiyor. Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgiyle 34 puan topladı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Antalyaspor Sivasspor Süper Lig
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