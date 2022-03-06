Milli sporcu Birgül Erken, Tödürge Gölü'nde, Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibinin gönüllü katılımı ile buz altında dünya rekoru kırmak için dalış gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) kurallarına uygun olarak buzla kaplı göl yüzeyindeki 126 metrelik parkurda 20'şer metre ara ile kaçış delikleri açıldı, her delikte güvenlik dalgıcı sporcuya eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Erken, 126 metre uzunluğundaki parkuru tamamladı ancak kural ihlali yaptığı gerekçesiyle rekor denemesi hakemler tarafından geçerli sayılmadı.

[Fotoğraf: AA]