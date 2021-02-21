Karşılaşmanın 53. dakikasında karşı karşıya kaldığı Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, oyuna devam edemedi.

Sağlık ekipleri tarafından saha kenarına alınan Orgill, daha sonra ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Çarpmaya bağlı olarak baş dönmesi yaşan tecrübeli golcü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı ve müşahede altında tutuldu.

Hastaneye kaldırılan Antalyasporlu Orgill kafileyle Antalya'ya dönecek

Sakatlanarak hastaneye kaldırılan Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill, kafileyle Antalya'ya dönecek.

"Gaziantep FK ile oynadığımız karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan futbolcumuz Dever Orgill'in hastanede tomografisi çekilmiş olup, olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. Futbolcumuz, kafilemizle birlikte Antalya'ya dönecektir."