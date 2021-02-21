Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe haftayı puansız kapattı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar ağlarla buluşturdu.

Zirve yolunda önemli bir üç puanı kaybeden Fenerbahçe 51 puanda kaldı.

Ünal Karaman ile üst üste ikinci galibiyetini alan Göztepe ise 32 puana yükseldi.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate'nin kendi ceza sahası önünden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

29. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yere değerek hızlanan top, kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Valencia'nın sağdan pasında Sosa'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat topa sahip oldu.

76. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Szalai'nin soldan ortasında, ceza sahasında Samatta'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90+7. dakikada Mesut Özil'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahasında Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 56 Gökhan Gönül), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 87 Cisse), Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 73 Sinan Gümüş), Mesut Özil, Valencia (Dk. 73 Samatta), Thiam (Dk. 56 Dimitrios Pelkas).

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar (Dk. 90+4 Kubilay), Soner Aydoğdu (Dk. 85 Zlatko Tripic), Nwobodo (Dk. 85 Marko Mihojevic), Ndiaye, Diabate (Dk. 90+4 Ideye), Jahovic (Dk. 74 Esiti).

Gol: Dk. 9 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Murat Paluli, Dk. 62 Obina (Göztepe), Dk. 82 Caner Erkin (Fenerbahçe)