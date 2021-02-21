Antrenmanlarda futbolcularının isteğinden memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, takıma 1 gün izin verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe maçına kadar yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Siyah beyazlılar, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak derbiye 6 haftalık galibiyet serisiyle çıkmayı hedefliyor.

Sakatlıkları bulunan Rıdvan ve Oğuzhan’ın takımla çalışmalara başlaması beklenirken Cenk Tosun ve Ghezzal'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Cenk Tosun’un dizindeki ödemin azaldığı öğrenildi.

Yapılacak son kontrollerin ardından tecrübeli golcünün antrenmanlara katılıp katılamayacağı belli olacak. Teknik heyet, Cenk'in Denizlispor maçına yetişmesini bekliyor. Siyah beyazlı ekipte Montero’nun ise tedavisi devam ediyor.