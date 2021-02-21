Sivasspor evinde kazandı
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.
Sivasspor'un gollerini 18. dakikada Yatabare, 90+3. dakikada penaltıdan Gradel kaydetti.
Ligde yedinci galibiyetini alan Sivasspor 31 puana yükseldi. Hes Kablo Kayserispor ise 12'nci yenilgisini alarak 25 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada Avramovski'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe koşu yapan Paz'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğinden yanından auta çıktı.
GOL - 18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta gitti.
27. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.