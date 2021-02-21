Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan Sio'nun Ankara Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptandı.

"Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze 'konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği' yönünde görüş bildirilmiştir. Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."