Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Gençlerbirliği, Giovanni Sio'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan Sio'nun Ankara Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptandı.
"Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze 'konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği' yönünde görüş bildirilmiştir. Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Futbolcumuz Giovanni Sio'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) February 21, 2021
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