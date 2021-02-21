Bu sonucun ardından Gaziantep FK 39, Antalyaspor ise 33 puana yükseldi.

Öte yandan maç öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özkan Arkoç anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada savunmanın arkasına atılan konuk ekip topuna sahip olan Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şutu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

36. dakikada savunmanın arkasına atılan topu takip eden Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, ceza sahası dışında 2 rakibiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafayla topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Antalya ekibi, gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu alan Orgill, ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutu, sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45. dakikada, sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasını iyi takip eden Djilobodji'nin kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Orgill'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, topun sahibi oldu. Bu pozisyonda Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

62. dakikada Gaziantep, Kenan Özer ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Maxim'in gönderdiği topla ceza sahasında kaleyi sağdan gören pozisyonda buluşan Kenan Özer'in vuruşu, kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

65. dakikada kaleci Boffin'in hatalı pasında boş kaleyi cepheden gören pozisyonda Mirallas, topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutunu, savunmadan yetişen Veysel Sarı kornere gönderdi.

Kalan dakikalarında önemli pozisyonun olmadığı karşılaşma, golsüz tamamlandı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali, Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 57 Bilal Başacıkoğlu), Miranda, Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 70 Dicko), Vetrih, Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Mirallas (Dk. 83 Enver Cenk Şahin), Felipe (Dk. 57 Sousa)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert (Dk. 79 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 57 Serdar Gürler)​​​​​​​

Sarı Kart: Dk. 32 Miranda, Dk. 76 Vetrih, Dk. 87 Pinto (Teknik direktör) (Gaziantep), Dk. 77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Ricardo Sa Pinto: Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık

Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk 15 dakikada çok fazla pozisyona girdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Pinto, bu pozisyonlardan en az birini gole çevirebilseler maçın çok farklı sonuçlanabilecek bir mücadele olduğunu aktardı.

"O değerlendiremediğimiz pozisyonlardan sonra bir süre oyunun kontrolünü kaybettik. Devre arasında, defansif açıdan neler yapmamız gerektiğini oyuncularıma anlattım. Çünkü Orgill, özellikle savunmanın arkasına atılan toplarda zaman zaman bizi sıkıntıya soktu. Rakip hep bizim hatamızı bekledi. İkinci yarı daha kontrollü oynadık. İkinci yarı, top bizdeyken daha sabırlı oynayabilirdik ve son 20 metrede daha doğru kararlar almalıydık. Birçok kere kaleye geldik ama Kevin (Mirallas) ile bulduğumuz önemli pozisyonu gole çevirmeliydik. Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık. Oyuncularım kazanmayı çok istedi, mücadele etti ama tek eksik goldü. Gol atamayınca da kazanmazsınız. Futbolun doğasında bu var."

Ersun Yanal: Bugün de kazanmak istedik ama olmadı

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün planını iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

[Fotoğraf: DHA]

Yanal, kendilerinin de çok daha organize olmaya çalışan bir takım olduklarını anlattı.

"Oyuncularımız da bu konuda iştahlı. Bugün istediğimiz, kazanmaya yönelik savunmayı iyi yaptık. Oradan geçişlerde de rakibi zora soktuk. Kazanacak çok fazla pozisyon bulduk. Çalıştığımız organizasyonları iyi uyguladık. Gelişmekte olan ve bu konuda iştahlı bir takımız. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

Yanal, 12 maçtır yenilmediklerinin hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti:

"Biz kazanmak için mücadele ediyoruz. Takım oyununda da kazanma stratejisi geliştiriyoruz. Yaptığımız tüm duruş, çalışma kazanmak için. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de kazanmak istedik ama olmadı. Ligin 37 puan üstündeki kademeye geçmek ve orada üstlere gitmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirip daha iyi oynamak istiyoruz. Biz sayıları çok önemsemiyoruz. Bizi ilgilendiren şey, kazanmak."

Maç sırasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Orgill hakkında ise Yanal, "Herhangi bir sorunu yok. Aramıza katılacak. Bizimle uçakta olacak." diye konuştu.