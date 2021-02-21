Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi.

Ligde son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Sarı Siyahlı kulüp, Hamzaoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."

Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor ile 29 maça çıkarken 1.34 puan ortalaması yakalamıştı. Öte yandan sarı siyahlılar, maç fazlasıyla 30 puanla 12. sıra bulunuyor.