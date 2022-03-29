Döşemealtı ilçesine bağlı Ekşili Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılışına katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yaptığı konuşmada, sadece spora değil sosyal projelere de destek verdiklerini söyledi.

Çetin, Antalyaspor'un, kentin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirtti.

"Şehrin ilgisine mazhar olmaya çalışıyoruz. Kentimizle ilgili ne yapılacaksa diğer kurumlarımızla onu yapmaya gayret gösteriyoruz. Atatürk'ün deyimiyle 'Dünyanın en güzel şehri'ne layık olmaya çalışıyoruz. Projeye destek verenlere teşekkür ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Çetin, kulüp olarak benzer projelere desteklerinin devam edeceğini ifade ederek, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde bir kütüphane daha açacaklarını kaydetti.

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin de gerçekleştirilen projeyle spor ve kitabın buluşturulduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Sezgin, Türkiye'nin daha çok okuyan çocuklar yetiştirmek zorunda olduğunu dile getirdi.

"Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyasladığımızda maalesef biz daha az okuyoruz. Bu durumu değiştirmek durumundayız. Valiliğimizin başlattığı projeyle 565 bin öğrencimiz daha çok kitap okumaya başladı. Her bir okulumuza daha çok kitap girmeye başladı. Çocuklarımız her sabah okuyarak güne başlıyor."

[Fotoğraf: AA]

ANTGİAD Başkanı Osman Sert ise kütüphaneler ile çocukların gözündeki ışığın daha da artacağını ve ülkenin geleceğini aydınlatacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, çocuklarla birlikte okuma yapıldı.

[Fotoğraf: AA]