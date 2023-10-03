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Spor
AA 03.10.2023 11:30

Antalyaspor'da Adam Buksa takımın en skorer oyuncusu oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un oyuncusu Adam Buksa, iki maçta kaydettiği 4 golle takımının skor üretimine önemli katkı sağladı.

Antalyaspor'da Adam Buksa takımın en skorer oyuncusu oldu
[Fotograf: AA]

Sezon öncesi Fransa'nın Lens takımından kiralık olarak kırmızı-beyazlı kadroya dahil olan 27 yaşındaki forvet, ilk hafta Antalyaspor'un deplasmanda Trabzonspor'a karşı 1-0 kaybettiği maçta 90 dakika forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle iki hafta uzak kaldığı yeşil sahalara dördüncü haftada iç sahada 1-1 berabere biten Mondihome Kayserispor karşılaşmasıyla geri dönen Buksa, bu mücadelede 83 dakika süre aldı.

Beşinci haftada dış sahada 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren mücadeledeki performansıyla dikkati çeken Polonyalı santrfor, Antalyaspor'un müsabakadaki iki golüne de imza attı.

Buksa, Antalyaspor'un altıncı haftada sahasında Yılport Samsunspor karşısında 2-0 kazandığı mücadelede bir gol pası verdi.

Adam Buksa, yedinci haftada 2-1 biten İstanbulspor maçında kaydettiği iki golle takımının ilk deplasman galibiyetine önemli katkı sundu.

İki maçtaki ikişer golüyle Antalyaspor'daki gol sayısını 4'e çıkaran Adam Buksa, takımın en skorer oyuncusu konumuna yükseldi.

Geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 9 puanla 10'uncu sırada yer alan, bu mücadelelerde rakip kaleleri 9 kez sarsıp, kalesinde 8 gol gören Bitexen Antalyaspor, sekizinci haftada 7 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

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