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Spor
TRT HABER/AA 20.12.2023 19:30

Antalyaspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Antalyaspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Antalyaspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor

Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Polonyalı santrafor Adam Buksa ile orta saha oyuncusu Erdal Rakip, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlık geçiren İsveçli orta saha oyuncusu Sam Larsson'un Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer alıp almayacağı ise maç günü belli olacak.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 23 puanla 7. sırada girdi.

Ligde son 6 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, iç sahadaki son dört mücadelesini ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan

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