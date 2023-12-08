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Spor
AA / İHA 08.12.2023 09:56

Antalyaspor Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Antalyaspor Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 20 puanla 9. sırada girdi.

Ligde son 5 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, iç sahadaki son üç mücadelesini ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

Karagümrük ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 11. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 9. randevu

Antalyaspor ile Kasımpaşa daha önce Süper Lig’de 8 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda 5 kez Antalya ekibi galip ayrıldı. 2 maçta eşitlik bozulmazken, Fatih Karagümrük rakibini 1 kez mağlup etti.

Tek galibiyet 40 yıl önce

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez 13 Kasım 1983’te karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelede Karagümrük rakibine 2-1’lik üstünlük kurdu.

Daha sonra oynanan 7 müsabakada ise kırmızı-siyahlılar galibiyet alamadı. Fatih Karagümrük karşılaşmadan galip ayrılması halinde rakibini Süper Lig’de 40 yıl sonra mağlup edecek.

Karagümrük kalesini gole kapattı

Geride kalan 14 haftada Karagümrük, kalesini gole kapatma konusunda en başarılı takımlardan biri oldu.

Kalesinde 12 gol gören kırmızı-siyahlılar, bu alanda ligin 3. sırasında bulunuyor. İstanbul ekibi oynadığı 14 maçın 6’sında da kalesini gole kapattı.

Dresevic cezalı 3 oyuncu sınırda

Karagümrük’ün 28 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic, sarı kart cezası sebebiyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda 3’er sarı kartı bulunan Ryan Mendes, Shukurov ve Ceccherini ise ceza sınırında yer alıyor.

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