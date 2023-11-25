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Spor
AA 25.11.2023 14:00

Antalyaspor Çaykur Rizespor karşısında

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalyaspor Çaykur Rizespor karşısında

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

Sezon başında gösterdiği inişli çıkışlı performansın ardından iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 3 maçtır kazanıyor. 18 puanlı kırmızı beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Çaykur Rizespor, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından son maçta İstanbulspor'u yenerek moral buldu. Son 3 deplasman maçını kaybeden Çaykur Rizespor, Antalya'dan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

Ligde son hafta sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 puan ve averaj ile 10. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor

 

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