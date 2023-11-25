Antalyaspor Çaykur Rizespor karşısında

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

Sezon başında gösterdiği inişli çıkışlı performansın ardından iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 3 maçtır kazanıyor. 18 puanlı kırmızı beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Çaykur Rizespor, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından son maçta İstanbulspor'u yenerek moral buldu. Son 3 deplasman maçını kaybeden Çaykur Rizespor, Antalya'dan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

Ligde son hafta sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 puan ve averaj ile 10. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor