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Spor
AA 25.11.2023 13:50

Adana Demirspor Kayserispor'a konuk olacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor Kayserispor'a konuk olacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Recep Uçar yönetiminde çıkışa geçen 22 puanlı Mondihome Kayserispor, ligde oynadığı son 4 maçı kazandı. Bu sezon iç sahada maç kaybetmeyen sarı kırmızılılar, galip gelerek yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sahasında oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor.

Adana Demirspor'da 4 futbolcu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maçta, Mario Balotelli ülkesinde geçirdiği diz ameliyatı, Benjamin Stambouli babasının vefatı ve cenaze işlemleri, Jonas Svensson da sağ kasığındaki şiddetli ağrı nedeniyle kadroda yer almadı.

Younes Belhanda ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak. Emre Akbaba'nın maç kadrosunda olup olmayacağının maç saatinde belli olacak.

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