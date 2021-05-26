Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Başkanı Yılmaz görevi bırakıyor
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, kulüp başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Etiketler: Antalyaspor Süper Lig
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