Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Adana Demirspor'u konuk edecek
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8. haftada 1 Ekim Cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek.
Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puanla 13. sırada yer alıyor.
Antalyaspor'da Adana Demirspor mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Harun Alpsoy dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Etiketler: Antalyaspor Adana Demirspor Süper Lig
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