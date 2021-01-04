Naciye Van der Straeten, 3 yıldır haftanın 3 günü ara vermeden boks yapıyor. 74 yaşındaki Der Straeten, 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığı ile boks yaparak savaştığını söyledi.

Tüm parkinson hastalarına boks yapmayı tavsiye eden Naciye Van Der Straeten, parkinson hastalığının neden olduğu birçok sorunun boks ile ortadan kalktığını söylüyor.

[Fotoğraf: İHA]

"İlaç tedavisi tek başına yetmiyordu "

Parkinson hastalığında, kullandığı ilaçların tek başına yetmediğini ifade eden Naciye Van Der Straeten, bu sebeple boks yaptığını söyledi.

"40 senedir Türkiye'deyim. 10 senedir Parkinson hastasıyım ve 6 ilaç tedavisi görüyorum. İlaç tedavisi tek başına yetmiyordu, internetten ne yapabileceğimize baktım. Boksun, parkinsona çok faydalı olduğunu gördüm. Sesli bir spor olduğu için, benim adıma çok faydalı. Parkinsonda ses olması çok önemli. El ve ayak koordinasyonu da çok önemli. Yürüyüş bandına çıkıyorum, top sektiriyorum. Kalp atışımın yüksek olması lazım. Terlemem lazım. O zaman parkinsonluların beyinde yaşadığı eksikliği tamamlamış oluyorsunuz."

[Fotoğraf: İHA]

"74 yaşındayım, 3 senedir boks yapıyorum"

Naciye Van Der Straeten, parkinson hastalarına boks yapmalarını tavsiye etti.

"74 yaşındayım ve 3 seneye yakın süredir boks yapıyorum. Boks yapınca kendimi daha iyi hissediyorum, mutlu oluyorum. Boks yapacağım sabahlar kendimi motive ediyorum ve o hareketlilik bana çok iyi geliyor. Türkiye'de yaş itibari ile boks yapan tek Parkinson hastasının kendim olduğunu düşünüyorum."