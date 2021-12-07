Yol bisikletinde büyük bir ivmeyle yükselen Antalya Bisiklet Turu'nun dördüncüsü düzenlenecek. Dünya bisiklet birliği takviminde yer alan yarış, 10-13 Şubat arasında koşulacak.

Turizmin önemli merkezlerinden Antalya ve çevresinde mücadele edecek bisikletçiler toplam 553 kilometre kat edecek.

Tur, 10 Şubat Perşembe günü Antalya-Antalya etabıyla başlayacak. İlk gün Kaleiçi'nden başlayacak yarışta yaklaşık 150 kilometre geçilecek.

11 Şubat Cuma ise etap Kemer'den başlayacak. Bisikletçiler, 165 kilometre pedal çevirdikten sonra Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bitişe ulaşacak.

12 Şubat cumartesi günü, Aspendos-Termessos etabında yaklaşık 102 kilometre geçilecek.

Yarış yaklaşık 137 kilometrelik Side-Antalya etabıyla 13 Şubat Pazar günü tamamlanacak.

Antalya bisiklet turu'nun 2022 yılı teması "İklim Sorunu" olarak belirlendi.

Bu çerçevede vatandaşların katılımıyla bir de farkındalık sürüşü yapılacak.