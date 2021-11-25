Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da futbol zirvesi yaşandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyelerini bakanlık merkez binada kabul etti.
Kabulde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de yer aldı.
Görüşmede gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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