THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasına temsilcilerimiz mağlubiyetle başladı. İlk iki maçını kaybeden son şampiyon Anadolu Efes, 2'de 2 yapan Asvel'e konuk oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencileri mücadeleye iyi başlayan taraftı. İlk periyodu 25-20 önde tamamlayan Lacivert Beyazlılar, soyunma odasına da 49-35 üstün girdi.

Ancak oyunun ikinci yarısında hakimiyet ev sahibi ekipteydi. Son 10 dakikaya girerken farkı 9 sayıya indiren Asvel, karşılaşmayı 75-73 kazandı.

Fransız ekibi 3'te 3 yaparken, Anadolu Efes yine galibiyetle tanışamadı. Anadolu Efes'te Vasilije Micic 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko Almanya'da üzüldü

THY Avrupa Ligi'ndeki diğer Türk takımı Fenerbahçe Beko ise, 3. haftada, Alba Berlin'e konuk oldu.

Sezona Kızılyıldız galibiyeti ile başlayan sarı Lacivertliler, Panathinaikos'a mağlup olmuştu. Alexander Djordjevic'in ekibi, Alba Berlin karşısında mücadeleye etkili başladı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda ilk 10 dakikayı 19-18, ilk yarıyı ise 35-27 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda hücumda etkili olunca, oyunda dengeler değişti.

Son periyoda 57-53 önde giren Alman temsilcisi, farkı açtı ve maçtan 84-70 galip ayrıldı. Alba Berlin bu sezon ilk kez kazanırken, Fenerbahçe Beko 3. maçında 2. kez kaybetti.

Sarı lacivertli takımda 15 sayı üreten Nando De Colo ve 12 sayı ile oynayan Ahmet Düveroğlu dışında çift haneli skor üreten isim çıkmadı.