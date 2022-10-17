Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, geride kalan iki haftada birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. İlk maçında Kızılyıldız mts'yi yenen lacivert-beyazlılar, ikinci haftada AS Monaco'ya deplasmanda yenilerek ligde 6. sırada yer aldı.

Ligde henüz galibiyeti olmayan 5 takım arasında bulunan Valencia Basket ise Cazoo Baskonia ve LDLC ASVEL ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.