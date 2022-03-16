Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Litvanya deplasmanında
THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
Kaunas kentindeki Zalgris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
Organizasyonda oynadığı 28 maçın 14'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 8. sırada yer alıyor. 7 galibiyeti olan Litvanya ekibi ise puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.
Avrupa Ligi'nde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçın 10'unu Zalgiris kazandı. Bu sezon İstanbul'daki maçı Anadolu Efes, 94-60'lık skorla kazandı.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol Avrupa Kupaları
Son Haberler
- 13:12
- 13:10
- 12:47
- 12:43
- 12:34
Sıradaki Haber
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı yeni şampiyonluklar peşinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz