Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'dan çifte zaferle dönüyor. Çift maç haftasında önce Real Madrid'i, ardından Baskonia'yı yenen Anadolu Efes, kritik bir virajı kayıpsız geçti.

Son 12 maçta 11 galibiyet alan lacivert beyazlılar, normal sezonu ilk 4'te tamamlamayı garantiledi. Play-off'ta saha avantajına sahip olan Ergin Ataman'ın ekibi, son hafta Milan deplasmanına çıkacak.

Baskonya potasına 111 sayı bırakan Anadolu Efes, kulüp rekorunu kırdı. Anadolu Efes, böylece bir Avrupa Ligi maçında en çok sayı attığı maçı oynadı.

Bask ekibi karşısında 30 sayı bulan Shane Larkin, sahanın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti. 35 buçuk dakika sahada kalan Larkin'in bu sezon en fazla sayı attığı maç oldu.

Öte yandan Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi ilk 8 yarışı nefes kesiyor. 6 takım play-off'a kalmayı garantilerken son 2 bilet için büyük bir çekişme yaşanacak.

Real Madrid, Valencia, Baskonia ve Zenit, play-off'ta yer alabilmek için mücadele ediyor.