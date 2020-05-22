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Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti
[Fotoğraf: Anadolu Efes Spor Kulübü]
Anadolu Efes Kulübünde yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanlara, koronavirüs testi yapıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun olası devamı düşünülerek A Takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza bugün Merter Tesisleri'mizde Covid-19 testleri gerçekleştirilmiştir." denildi.
Test sonuçlarının belli olduğu zaman kulüp tarafından açıklanacağı ifade edildi.
Etiketler: Anadolu Efes Kulübü koronavirüs testiSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:00
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