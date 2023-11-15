Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.11.2023 09:42

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 810. randevusuna çıkacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 810. randevusuna çıkacak

Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 4'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. EA7 Emporio Armani Milan ise çıktığı maçların 2'sini kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı.

Avrupa kupalarında 810. randevu

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 810. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 809 karşılaşmada 459 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 562. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 302 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

ETİKETLER
Basketbol Anadolu Efes
Sıradaki Haber
Voleybolda Fenerbahçe Opet SC Potsdam'ı kolay geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:00
Adıyaman'da sis etkili oldu
09:48
Gazze’deki Şifa Hastanesi yönetimi: İsrail'in saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadı
09:44
TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC'nin kuruluşunun 40. yılını kutladı
09:40
İstanbul'da kaçak balık avına 193 bin 246 TL ceza
09:34
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi
09:32
Türkiye, 15 Kasım 1988'de kurulan Filistin'i ilk tanıyan ülkelerden
İsrail 40 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor
İsrail 40 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor
FOTO FOKUS
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ