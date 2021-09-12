Ay-yıldızlı takım, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen ve 14 ülkenin mücadele edeceği şampiyonada D Grubu'nda Gürcistan ve İtalya ile karşılaşacak.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile oynayacağı müsabaka TSİ 14.00'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını ise 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile yapacak.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olma başarısı göstermişti.

Takım kadrosu

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Bülent Çetin, Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç, Feyyaz Gözüaçık, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyespor), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Fatih Şentürk, Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlikspor), İsmail Korkmaz, Serkan Dereli (Pendik Engelliler), Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor).

[Fotoğraf: AA]

Avrupa Şampiyonası'nda hedef unvanı korumak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Polonya'da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu.

Ampute Futbol Dünya Federasyonu (WAFF) Başkanlığını da yapan Uztürk, şampiyonadan iki takımın çekildiğini dile getirdi.

"Şampiyona, ilk başta 16 takımın katılımıyla düzenlenmesi planlanan bir organizasyondu. Ancak daha sonra iki takım bu faaliyetten Kovid-19 endişesi nedeniyle çekildi. Bunlardan biri de maalesef bizim grubumuzdan oldu, Azerbaycan çekildi. Böylece grubumuzda 3 takım kaldı. İki eksik takımla, 14 takımla bu şampiyonayı gerçekleştireceğiz. Son Avrupa şampiyonu etiketiyle gittiğimiz bu organizasyondan yine Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek istiyoruz. İddiamız bu doğrultuda. En büyük aday, en büyük favori olarak da biz gösteriliyoruz."

Türkiye'nin grupta Gürcistan ve İtalya ile karşılaşacağını hatırlatan Uztürk, A Mili Takım'ın dışında İngiltere, Polonya ve Rusya'nın iddialı ekipler olarak öne çıktığını söyledi.

"Şampiyonluk inşallah Türkiye'ye gelecek. Herhangi bir endişemiz yok ama sahaya çıkmadan maçlar kazanılmıyor. Çıkacağız oynayacağız, mücadele edeceğiz ve 2021'in Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getireceğiz."

2022 Dünya Kupası 24 takımın katılımıyla Antalya'da düzenlenecek

TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın Türkiye'de düzenleneceğini anımsatti.

"WAFF Başkanı seçildikten sonra özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya Kupası'nı neden ülkemize almıyorsunuz?' sorusu üzerine harekete geçtik. Bu arada hem WAFF Başkanı seçildik hem de Dünya Kupası'nın ev sahipliğini Türkiye'ye getirdik."

Uztürk, 2022 Dünya Kupası'nı 24 takımın katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

"Avrupa Şampiyonası'ndan sonra muhtemelen burada WAFF toplantısını da gerçekleştireceğiz ve şampiyonayı hangi tesislerde yapacağımızı konuklarımıza göstereceğiz. Tesisler ve şampiyonayla ilgili bilgi alışverişini gerçekleştireceğiz. Katılımı yüksek bir organizasyon olacak. Takımlar ortalama 20 kişiden oluşuyor. Dolayısıyla yaklaşık 500 kişiyi konuk olarak ağırlayacağız."

Uztürk, Ampute Futbol Milli Takım'ın, Dünya Kupası'nda da iddialı olduğunun altını çizdi.

"Türkiye hem ev sahibi hem de şampiyonada iddialı ülkelerden biri. 2018'de Meksika'daki Dünya Kupası'nda maalesef Angola'ya penaltılar neticesinde kaybettik. Angola, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Bu sefer bir aksilik yaşamak istemiyoruz. İnşallah, penaltılara da kalmadan daha net skorlarla hem Avrupa şampiyonluğunu hem de 2022 Dünya Kupası'nı ülkemize kazandırmış oluruz. Bunu yapabilecek kadromuz, yetenekli çocuklarımız var. Ciddi bir şekilde hazırlanıyorlar. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini toplarız."