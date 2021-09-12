Basketbol Hall Of Fame, seçilen isimler Massachusetts'teki Şöhretler Müzesi'nde düzenlenen törenle açıklandı.

Pandemi sebebiyle 4 ay gecikmeli gerçekleşen buluşmada, Michael Jordan başta olmak üzere pek çok efsane isim yer aldı. 2021 yılında, 16 basketbol efsanesi adını onur listesine yazdırmayı başardı.

2 şampiyonluk yüzüğü bulunan Chris Bosh, 10 kez All Star seçilen Paul Pierce, Washington ve Sacramento formaları ile All Star heyecanı yaşayan Chris Webber ve NBA tarihinin en iyi savunmacılarından Ben Wallace, Şöhretler Müzesi'nde yer almaya hak kazandı.

Bu arada Jordan'lı Bulls'un en önemli parçalarından Toni Kukoc, FIBA Şöhretler Müzesi'nin ardından gecikmeli de olsa NBA Hall Of Fame'e de seçildi.

Törende en büyük ilgiyi ise Bill Russell topladı. Tüm zamanların en iyi basketbolcuları arasında yer alan 87 yaşında efsane 2'nci kez Şöhretler Müzesi'nde olmaya hak kazandı...

Russel, oyuncu olarak adını yazdırdığı listede, bu kez antrenör olarak yer alma onuru yaşadı. Yaşayan efsane, hem oyuncu hem antrenör olarak Hall Of Fame'e seçilen tarihteki 5'nci isim oldu.

Hall of Fame'de yer alan diğer isimler ise şunlar:

Eski basketbolcular Clarence Jenkins, Bob Dandridge, Efsane koçlar Rick Adelman, Cotton Fitzsimmons, 2 Olimpiyat Madalyalı kadın basketbolcu Yolanda Griffith, eski kadın basketbolcu Pearl Moore, WNBA Başkanı Val Ackerman ve Basketbol kampları düzenleyicisi Howard Garfinkel.