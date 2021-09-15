Ampute Milli Takımı 11 golle çeyrek finalde
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında İtalya'yı 11-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlandı.
Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası heyecanı sürüyor. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonada 14 ülke mücadele ediyor.
Garbarnia Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlılarımızın gollerini Ömer Güleryüz (3), Kemal Güleş (3), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli, Rüstem Kurhan ve Marco Pollicino (Kendi kalesine) attı.
D grubu ilk maçında da Gürcistan'ı 10-0 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımı 6 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.
MİLLİLER DOLU DİZGİN!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 15, 2021
Türkiye 11 - 0 İtalya
Millilerimiz bu sonuçla beraber Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseliyor! pic.twitter.com/P8wgTojpxZ
Millilerimiz çeyrek finalde 17 Eylül Cuma günü C Grubu'nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olma başarısı göstermişti.