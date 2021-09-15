Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası heyecanı sürüyor. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonada 14 ülke mücadele ediyor.

Garbarnia Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlılarımızın gollerini Ömer Güleryüz (3), Kemal Güleş (3), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli, Rüstem Kurhan ve Marco Pollicino (Kendi kalesine) attı.

D grubu ilk maçında da Gürcistan'ı 10-0 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımı 6 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.