Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 20:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa şampiyonu
[Fotoğraf: AA]
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımımız tarih yazdı.
Ampute Futbol Milli Takımı tarih yazdı. Türkiye finalde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.https://t.co/8MtsY761bq pic.twitter.com/XavOeqychp— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2021
Milliler, finale İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Şampiyonanın yarı finalinde Rusya'yı 1-0 geriden gelerek 5-2 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, adını finale yazdırmıştı.
Etiketler: İspanya
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