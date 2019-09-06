Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Niğde'de buluştuk.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi futbol dünyasına birçok genç yetenek kazandıran sistemin kurallarını ve uygulamalarını kendisinden dinledik.

İşte Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın ağzından meyve sebze yetiştiriciliğinden, telefon kullanımına ve kişisel gelişim derslerinden hangi renk krampon giyileceğine kadar Altınordu’nun altyapıda uyguladığı kurallar;

* Küçüklükten itibaren oyuncularımızın iyi birey ve iyi vatandaş olmalarına çok önem veriyoruz.

* Biz çocuklarımızı 10 yaşında alıyoruz, 18 yaşının sonunda mezun ediyoruz.

* Açık renk fosforlu krampon giymiyoruz, koyu renk krampon giyiyoruz.

* Çocuklarımızın kendi mesleklerine odaklanmalarını süslerle uğraşmasını küçük yaştan itibaren engelliyoruz.

* Yemek seçmek diye bir şey yok.

* Cep telefonuyla günde iki defa küçükler yarımşar saat büyükler birer saat zaman ayırıyorlar.

* Öğlenleri mutlaka bir saat uyku var.

* Çocukların derslerini düzeltmelerini düzelttikten sonra forma giymelerine izin veriyoruz. Dersleri kötü olan oyuncularımızı antrenmana bile almıyoruz.

* Örnek tarım alanımız ve besin alanımız var, çocuklar süt sağmayı biliyorlar.

* Tavuklarımızın folluklarından yumurtaları kendileri topluyorlar.

* Herkes ayda iki defa mutfakta bir salata yapıyor.

* İngilizce dersimiz var. Artık çocuklar Avrupa’da gittikleri turnuvada dertlerini İngilizce anlatabiliyorlar.

* Sosyal medya paylaşımı ve iletişim derslerimiz, beslenme derslerimiz ve beden sağlığı dersimiz var.

* Öğlenleri mutlaka bir saat uyumalarını istiyoruz.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi

Başkan Özkan, kendi özkaynakları ile Süper Lig’e çıkma mücadelesi vereceklerini söyledi.

Özkan, “2000 ve 2001 doğumlu oyuncularımız 23 ve 24 yaşına geldiğinde Süper Lig’e çıkma mücadelesi vereceğiz.” dedi.

Athletic Bilbao’yu örnek alıyorlar

Athletic Bilbao’nun altyapı sistemini örnek aldıklarını vurgulayan Özkan konuşmasını şöyle tamamladı:

“Athletic Bilbao’nun La liga’da düşmeden hemde üst sıralarda yer alması bizim için çok önemli bir örnek. Süper Lig’de sürdürülebilir başarılar elde eden devamlı Avrupa Kupası turlarına katılabilen bir kulüp olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz de bu örneği Türkiye’de yerleştirmek isiyoruz.”

Haber: Suat Yahyaoğlu

Kamera: Ünal Gündoğdu