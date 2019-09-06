Falcao yüksek maliyetini çıkarmaya başladı. Kolombiyalı yıldızın transferinin aylarca konuşulması sarı-kırmızılı kulübe yaradı.

Radamel Falcao’nun İstanbul’a gelişiyle Türk Telekom Arena’da 8 adet loca satışı gerçekleştirildi. Loca satışlarından kulübün kasasına 4 milyon 500 bin lira girdi.

Galatasaray’ın 8 yeni transfer için düzenlediği imza töreni de büyük bir gelir kapısına döndü. Özellikle Falcao’yu görmek için Türk Telekom Arena’ya giden yaklaşık 20 bin taraftar Aslantepe Store’da alışveriş yapmak için adeta birbiriyle yarıştı.

Taraftarlar kısa süre içinde 2 milyon liralık Falcao forması ve tişörtü alarak kulübüne destek oldu. Kolombiyalı golcünün gelişi kombine bilet satışlarını da ciddi oranda arttırdı.

Falcao geldikten sonra taraftarlar 3 bine yakın kombine aldı. Satılan kombine bilet sayısı 41 bine ulaşınca yönetim sezonluk bilet satışını durdurduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı yönetim maç günü satmak üzere sadece 6 bin bilet ayırabildi.

Böylece Falcao İstanbul’a gelişinden itibaren geçen dört günde Galatasaray’a 11 milyon lira kazandırmış oldu.

Kaynak: TRT Spor