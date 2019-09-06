Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, federasyon olarak 2011 yılında yaptıkları yatırımlar sonucunda amatör futbolculardan oluşan milli takımın, UEFA Bölgeler Kupası'nda birinci sıraya yükselmesinin çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Ali Düşmez, UEFA'nın açıkladığı UEFA Bölgeler Kupası sıralamasında Türkiye'nin birinci sıraya yükselmesini değerlendirdi.

Yeni yapılanmadan sonra UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'nin 3 bronz madalya aldığına dikkati çeken Ali Düşmez, şöyle konuştu:

"Benim spor yaptığım dönemde amatör milli takım vardı. İstenilen beklentiyi karşılamadığı için buna ara verdiler. Ondan sonra 20 senedir bölgeler karması adı altında amatör milli takımlara ikame eden bir turnuva düzenleniyor. 2011 yılında daha iyisini yapmak için bir fikir ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonunun 14 bölgesi var. 14 bölgede, Amatör Sporlar Kulüpleri Federasyonlarıyla bir hazırlık yaptık. Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Ankara Karması ve İstanbul Karması, UEFA Bölgeler Kupası'nda bronz madalyalar aldı. UEFA, son 3 dönemdeki turnuvaların puanlarını aldı ve Türkiye sıralamada birinci oldu. Başta TFF Başkanı ve yöneticilerimiz olmak üzere bu başarıya emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bu başarının görmezden gelinemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Ali Düşmez, "Önemli bir başarı elde ettik, bunun çok fark edilmemesi üzücü. Bana göre çok kıymetli olmayıp 2 ay gündemi meşgul eden transfer haberleri görüyorum. Gönüllülük esasına dayanan, yönetici ve futbolcuların ortaya getirdiği ülkemizi gururlandıran bu olayın çok önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Sıra altın madalyada"

Sıralamada birinciliğe çıkan Türkiye'nin artık UEFA Bölgeler Kupası'nda eksik olan altın madalyayı alacağına inandığı belirten Düşmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz altın madalya kazanmak. Bunun sebebi altın madalyanın havasını atmak değil. Başarı getirerek amatör liglerde yaptığımız işlere dikkati çekmek istiyoruz. Gelinen noktada 20 sene öncesine baktığımız zaten müthiş bir gelişim var. Bugün Almanya'da futbolun amatör olarak oynanması nüfusun yüzde 3,5'unu buluyor. Türkiye'de ise yüzde 1,5 civarı. Bu benim yaptığım araştırma. Daha da iyi olacağız."

TFF olarak amatör kulüplere büyük destek verdiklerini aktaran Düşmez, "İstanbul'da 150, Türkiye'de ise yaklaşık bin 500 amatör futbol oynanan saha var. Bu sahaların büyük çoğunluğu Gençlik ve Spor Bakanlığına ait. Çok tesis yapılıyor ama kolay olmuyor. Çok ciddi hizmetler yapıyoruz ama çok daha yapmamız gerekiyor. Eskiden suni ve doğal çim olan amatör takımların sahalarının oranı yüzde 6 civarıydı. Şimdi sahaların yüzde 95'i suni ya da doğal çim. Hayalimiz doğal çimlerde de amatör takımlarımızın oynaması." şeklinde konuştu.

"Amatör takımların Türkiye Kupası'nda oynaması gurur verici"

Amatör takımların Ziraat Türkiye Kupası'nda boy göstermesinin eskiden hayal bile edilemediğini anlatan Düşmez, "Türkiye Kupası'nda, Türkiye'yi kucaklasın diye 81 ilde amatör lig ekipleri mücadele ediyor. Türkiye Kupası'nda bir Süper Lig takımıyla aynı guruba düşen amatör takımlar oldu. Amatör takımların Türkiye Kupası'nda oynaması gurur verici. Türkiye'de futbolun her kesimden insanın olmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgesel Amatöre Lig'de (BAL) başlayacak yeni sezon öncesi de takımlara başarı dileyen Ali Düşmez, "Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Amatör camiasında son 10 senede yüzlerce hizmet geldi. Bir örnek vereyim. Amatör maçlarda eskiden sağlık ekibi yoktu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının çabası sonucunda amatör maçlara artık sağlık ekibi geliyor. Bunun gibi yüzlerce maddi manevi hizmet var. Bu toplumda her insan semtindeki takımlara değer versin." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA