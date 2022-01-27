Altınordu altyapıya önem verdiği önemin karşılığında kasasını doldurdu. Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle tanınan İzmir ekibi diğer kulüpler gibi ekonomik sorunlarla anılmıyor.

Bunun en büyük nedeni lacivert kırmızılı kulübün bonservis bedellerinden kazandığı yüksek gelir. Toplamda 21 oyuncusunu farklı kulüplere gönderen Altınordu, bu satışlardan yaklaşık 35 milyon bin euro kazanç sağladı.

Son olarak Enis Destan'ı 600 bin euroya Trabzonspor'a veren Ege temsilcisi 6 ay içinde 6 futbolcusundan gelir elde etti. 2014-2015 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye başlayan Altınordu'ya en çok kazandıran oyuncu Çağlar Söyüncü oldu.

Lacivert kırmızılı kulüp milli stoperi 2016 yılında yaklaşık 9 milyon euro karşılığında Freiburg'a gönderdi. Altınordu, Alman ekibinin Çağlar'ı 2 yıl sonra Leicester City'ye satışından 5 milyon 200 bin euro pay aldı.

Ege temsilcisi Cengiz Ünder'i Başakşehir'e 4 milyon 800 euroya, Berke Özer'i de Fenerbahçe'ye 2,5 milyon euroya sattı. Altınordu son olarak en yüksek bonservis bedelini Burak İnce'den kazandı.

18 yaşındaki futbolcuyu 22 Ocak'ta Arminia Bielefeld'e gönderen İzmir ekibi kasasına 1 milyon 500 bin euro koydu.