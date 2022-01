Bordo-mavili takım forması altında şampiyonluk yaşayan oyuncular, Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Dergisi'ne röportaj vererek takımın şampiyonluk mücadelesini değerlendirdi.

Ali Kemal Denizci: Trabzonspor'da herkes çok şey kazanacak

Dergide görüşlerine yer verilen Ali Kemal Denizci, yeni neslin Trabzonspor'un şampiyonluğunu göremediğini belirtti.

"Onların şampiyonluk sevincini yaşamasını, yüzlerinin gülmesini görmek istiyorum. Şu anki yoğun duyguları, sevinçleri, bizi müthiş mutlu ediyor. Bizim şampiyonluğumuzun önemi çok farklıydı, biz bir hegemonyayı yıktık. Zaman geçti, şu an insanların bu şampiyonluğa ihtiyacı var. Bu gerçekleştiğinde Trabzonspor, camia, taraftar, herkes çok şey kazanacak. Şu an herkes gülüyor ya bu ne güzel bir duygu."

Necmi Perekli: Trabzonspor şampiyonluğu kolay kolay bırakmayacak

Trabzonspor'un ilk gol kralı Necmi Perekli ise doğru transferlere dikkat çekti.

"Lige iddialı başlayan takımların halini gördükten sonra Trabzonspor'un şampiyonluğa ne kadar daha yaklaştığını daha iyi kestirebiliyoruz. Trabzonspor kazandıkça onlar psikolojik olarak geriliyor, artık herkes bordo-mavili takımı şampiyon olarak kabul etti sanki. Şampiyonluğa oynayan takımları iyice ürküten bir başka nokta da Trabzonspor'un şampiyonluğundan öte, bu şampiyonluğu önümüzdeki yıllarda da kolay kolay bırakmayacağıdır. Bu, rakipleri uzun vadeli olarak sarsıyor bence. Sahada birliğin, tribünde bütünlüğün, icraatta sağlam hamlelerin ve doğru transferlerin neticesidir mevcut grafik."

Turgay Semercioğlu: Başarı gelecek yıllara da taşınacaktır

Sadece Trabzonspor'da futbol oynayan Turgay Semercioğlu da başarıda birlikteliğin önemli olduğunu vurguladı.

"15 yıl Trabzonspor'da futbol oynadım, 2. lig dahil toplam 7 şampiyonluk yaşadım. Benim için ilk şampiyonluk çok ayrıydı çünkü kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen bir başarıyı elde etmiştik. Anadolu'dan küçük bir şehrin takımı çıkıp İstanbul'un elinden şampiyonluğu almıştı. Hayal bile edilemezdi ama biz yönetimi ile teknik heyeti ile futbolcusu ile çok iyi bir ekip olmuştuk. Taraftar da bize inanınca başarı gelmişti. Biz ekip ruhuyla kapıyı açmıştık, şimdi her anlamda birliktelik yakalandığı için yeniden başarı geldi. Önceki yıl da şampiyon olabilirdi ama sonuna kadar gitme noktasında sorunlar yaşandı demek. Anlaşıldı ki o sene bu sene. Çok iyi bir ekip oldu Trabzonspor, en küçük bir sorun, büyük bir planlama ile kapatıldı hemen. Bu başarının gelecek yıllara da taşınacağına inanıyorum."

Necati Özçağlayan: Trabzon her yönüyle bu şampiyonluğu hak ediyor

Necati Özçağlayan ise uzun süredir şehrin üzerinde baskı olduğunu belirtti.

"Yıllarca olmayacak şeyler oldu, şampiyonluklar gitti. Ama şu an her şey güzel gidiyor, büyük ihtimal kucaklanacak o şampiyonluk ve zaten o kupa bu şehre çok yakışıyor. Futbolun bütün paydaşları bütünleşmiş. Futbolcular, teknik heyet, yönetim uyumlu, iyi çalışıyorlar. Taraftar istiyor, destek çıkıyor. Trabzon, her yönüyle bu şampiyonluğu hak ediyor. Bundan sonraki süreç önemli, tedbiri elden bırakmadan yol alacaktır. Şampiyonluk havasına girildi artık, kolay kolay kaybedilmez. İnşallah çok hak edilmiş ipi hep beraber göğüsleyeceğiz."

Hüseyin Tok: Rekorların kırılması gereken bir sezon

Hüseyin Tok ise 1995-1996 sezonunda şampiyonluğun kaçtığını, o sezon yardımcı antrenör olduğunu ifade etti.

"O dönem rakiplerimiz de kuvvetliydi ve ama bazı şeyler maalesef yolunda gitmedi. 2010-11 sezonu zaten malum. Artık bu sezon için yüzde 100 motivasyonla devam etmemiz gerekiyor. Açık ara rekorlar kırılması gereken bir sezon olarak görüyorum. Futbol spor tarihine geçecek, birçok ilkin başarılı olacağı bir sezon olacak. Bu takımın potansiyeli bunu gösteriyor. Sabırlı ve sağlam adımlarla ilerlemek gerekiyor."

Güngör Şahinkaya: Şampiyonluk gelecek yılların başarısı için faydalı olacak

Güngör Şahinkaya ise şampiyon oldukları dönemdeki havanın şu anda oluştuğuna dikkat çekti.

"Bu camia şampiyonluğu çok hak etti. Futbolla özdeşleşen Trabzon şehrine bu şampiyonluk çok yakışacak. Yıllardır bu anı yaşamak için çok acılar çekti, büyük üzüntüler yaşadı. Şimdi şampiyonlukla birlikte şehrin, taraftarın üzerindeki psikolojik yük de kalkacak, Trabzon rahatlayacak. Aynı zamanda maddi açıdan da kulübe büyük katkı sağlayacak bu şampiyonluk, bu gelecek yılların başarısı için çok faydalı olacak."

Serdar Bali: Artık yeni efsaneler geliyor

Serdar Bali ise Trabzonspor'un şampiyonluğa inandığını ve bunu rakiplerine hissettirdiğini belirtti.

"Camiada oluşan mükemmel birliktelik de başarıyı getirdi. Artık resmi olarak şampiyonluğu bekliyoruz. Öncelikle 38 yıldır şampiyonluk görmemiş nesil adına çok mutluyum. O günü görmek için çok beklediler, çok çile çektiler, çok üzüldüler. Mutluluk onların hakkı. Ayrıca yıllarca bizi 'efsane' diye neredeyse suçladılar. Artık yeni efsaneler geliyor. Onlara her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Ben, bu kadronun korunup aynı şekilde doğru planlamalar yapılması halinde 3-4 yıl zirvenin en büyük adayı olacağına inanıyorum."

Hüsnü Özkara: Artık söz Trabzonspor taraftarında, gururla geziyor

Hüsnü Özkara ise futbolda rehavete yer olmadığını kaydetti.

"Lig bitti havasına kimse girmemeli ama şu var ki Trabzonspor bu sezon doğru hamleler yaptı. Takımda özel isimler, başlarında tecrübeli teknik adam var. Artık hak edilen şampiyonluğa doğru gidiliyor. Ben de sanki bizim şampiyonluk yaşadığımız günlerdeki heyecanı bugün yaşıyorum. Düne kadar özellikle gurbettekiler, rakip takım taraftarlarının alaylarına maruz kalırdı. Artık söz Trabzonspor taraftarında, gururla geziyor."

Tuncay Soyak: Şehirle kulübün bütünleşmesi, mutlu sona açık bir işarettir

Tuncay Soyak ise şehirle takımın bütünleşmesinin şampiyonluk için önemli olduğuna değindi.

"Bu tablo, 38 yıl aynı önceki gibi beni heyecanlandırıyor, insanlar yeni bir şampiyonluğa aç, ben de açım. Çok anlamlı, tarihi bir rekorla şampiyonluğa koşuyor ve bunun önünde pek fazla engel görmüyorum. Çünkü Trabzonspor'un her yerinde mükemmel bir uyum var. Ama kesinlikle hem saha içi hem de saha dışında son derece temkinli, sabırlı olarak bu hedefe gidilmesi gerekir. Görüntü şu ki hem takımın duruşu, ağırlığı, iştahı, camianın inanmışlığı, şehirle kulübün bütünleşmesi, mutlu sona açık bir işarettir."

İskender Gönen: Bugün de iyi bir takım Trabzonspor

İskender Gönen de şampiyon oldukları dönemde rakiplerin kendilerinden daha güçlü olduğunu ancak takım olmayı başardıklarını belirtti.

"Zira başarının yolu takım olma bilincidir. Bugün de iyi bir takım Trabzonspor. Öncelikle iyi bir kadro kuruldu, yabancıların karakter yapıları da buraya uygun. Bazı oyuncular var ki sorumluluk alıyorlar. Mesela Hamsik, tam bir lider. Bu tarz oyuncu bulmak zordur. 95-96'da her şey vardı ama lider yoktu. Bizim şampiyon olduğumuz zamanlarda lider vardı, Şenol Güneş mesela. Bu tür lider oyuncular şarttır. Hamsik önemli bir faktör. Diğerleri de karakterli, çalışkan olunca bu yapılanma başarıyı getirdi."

Şenol Ustaömer: Yeniden Türk futboluna damga vurmaya başladı

Şenol Ustaömer ise doğru hamlelerin Trabzonspor'u şampiyonluğa götürdüğünü anlattı.

"Türk futboluna damga vurmuş, 10 yılda 6 şampiyonluk yaşayarak tarih yazmış efsane bir kulüp Trabzonspor. Eskiyi hatırlatan yapılanma ile yeniden Türk futboluna damga vurmaya başladı. Bu uyum devam ederse sadece bu sezon değil gelecek yıllara da başarıyı taşıyabilecek bir yolda ilerliyor ki bu da çok önemli. Son şampiyonluğu matematiksel olarak sağlayan golü attığım için uzun yıllar sonra yeniden şampiyonluğa koşması, beni daha da heyecanlandırıyor, çok mutlu oluyorum."

Hasan Şengün: 38 yıl önceki şampiyonlukta vardım aynı heyecanı yaşıyorum

Hasan Şengün, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda kendisinin de olduğunu kaydetti.

"38 yıl önceki şampiyonlukta vardım, bugün aynı heyecanı yaşıyorum ve o kutlamalarda olmak istiyorum. Bunu düşünmek bile beni mutlu ediyor, duygulandırıyor. Bir önemli nokta da doğru adımlarla gelecek yıllarda da şampiyonluklar kazanabilecek bir kadro planlaması yapılmış, bu yönde çok doğru adımlar atılıyor."