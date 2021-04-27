Ekmekçioğlu, Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Altay'ın Süper Lig umudunu ve inadını sürdürdüğünü söyledi.

Sezona Yücel İldiz ile başladıklarını, sonrasında Osman Özköylü yönetiminde yarışı sonuna kadar zorladıklarını ifade eden Ekmekçioğlu, Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını anımsattı.

[Fotoğraf: AA]

"Onu takımımızın başında görmek, her Altaylının en büyük rüyasıydı"

Yönetim kurulu olarak teknik direktörlük için en iyi alternatifleri değerlendirdiklerini ancak tüm camianın gönlünden geçen ismin takımın 18 yıl formasını giyen Mustafa Denizli olduğunu kaydeden Ekmekçioğlu, henüz bir görüşme yapmasalar da Denizli'ye çağrıda bulunduklarını dile getirdi.

"Onu takımımızın başında görmek, her Altaylının en büyük rüyasıydı. Bu yüzden buradan bir çağrımız var. Mustafa Denizli'ye, gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz. 18 yıl formamızı büyük bir başarıyla taşıyıp sonraki kariyerinde kulübümüzde hiç görev almayan Altaylı büyük Mustafa'nın bu çağrımıza olumlu yanıt vermesini, takımımızı hak ettiği başarılara taşımasını bekliyoruz."

Mustafa Denizli'den 'Altay' açıklaması



Özgür Ekmekçioğlu, kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevini kabul etmesi için çağrıda bulunurken, tecrübeli teknik adam Altay camiasına önemli mesajlarla seslendi.

Mustafa Denizli yaptığı açıklama ile Altay'dan bir ücret talep etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

[Fotoğraf: AA-arşiv]

"İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil.

Altay'ın değerli yöneticilerinden bir ricam var;

1-) Kulübün çok geniş bir kadrosu var; bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum

2-) İkincisi ve en önemlisi. Benim Altay'dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin Bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını rica ediyorum.

Bu iki önemli konuda şartlar Yerine getirildiğimde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarfetmeye hazırım. Çarşamba günü sayın Başkan ile biraraya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim"