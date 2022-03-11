Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 29. hafta mücadelesinde 12 Mart Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde galip gelemediği 16 maçın ardından çıktığı 5 müsabakada 8 puan toplayan Altay, 26 puanla 18. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ilk maçında geçen hafta galip gelen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 29. haftaya 20 puanla son sırada girdi.
Kırmızı kart cezalısı Mohammad Naderi'nin forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Serge Aka'nın da sakatlığı bulunuyor.
Etiketler: Altay Yeni Malatyaspor Süper Lig
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