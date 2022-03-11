Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turunda ilk ayak maçları tamamlandı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 maç oynandı.
Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre): 2-1
Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa): 2-0
PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka): 4-4
Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1
PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika): 1-0
Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya): 0-1
Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya): 4-1
Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda): 2-5
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