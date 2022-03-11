Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 maç oynandı.

Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre): 2-1

Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa): 2-0

PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka): 4-4

Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1

PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika): 1-0

Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya): 0-1

Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya): 4-1

Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda): 2-5