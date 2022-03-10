Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Görüş ayrılıkları olmasına rağmen kulüp başkanlarımız, MHK'nin almış olduğu kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini dile getirdi. Şekil olarak da hangi kriterler göz önünde bulundurularak yol ayrımına gelindiği konusunda başkanlarımızın kafasındaki soru işaretleri ve endişeleri olduğu ifade edildi. Her ne kadar Kulüpler Birliği olsak da her kulübün farklı görüşleri olması doğal. Üzerinde görüş birliğine de vardığımız konuları zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde görüş ifade ettiler. Bazı başkanlarımız da şekil olarak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız için hangi kriterlerle karar aldıklarını ifade ettiler."

"Zamanlama açısından doğru bulmuyorum"

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü olarak kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle alınan karardan en fazla sıkıntı yaşayan kulüp olduklarını belirtti.

"Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa da sezon sonunda yapılması çok daha doğru olurdu. Zamanlama açısından doğru bulmuyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Bu verilmiş olan karar MHK'nin ve TFF'nin onayladığı bir karar. Bundan sonraki 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda ciddi soru işaretleri var. Bu sürecin sağlıklı geçeceği konusunda bugün yapmış olduğu konuşmada teminatı veren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Bu kararı veren kurum aynı zamanda bu kararın ileriye dönük olarak da işleyişinin sorumluluğunu üzerine aldı. Bu, işin doğasında vardır. O kararı verip o sorumluluğu üzerine alan insanları neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek de pek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. MHK Başkanı Gündoğdu, '6 bin civarında hakem kadromuz var.' dedi. Böyle geniş bir rakama sahip oldukları yerde bunu en ince ayrıntısıyla hesaplayarak böyle bir karar aldılar galiba."

"Kulüplerimiz yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğramış durumda"

Ağaoğlu, Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili son duruma da değindi.

"Üç sene öncesinde Süper Lig kulüpleri, 3 puana 800 bin euo alıyordu. Tamamen Türk lirasına dönüş ve talep edilen indirimlerle geldiğimiz noktada 3 puan karşılığında 180 bin euro alınıyor. Diğer bir ifadeyle 3 sene içerisinde kulüplerimiz yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğramış durumda. Dört büyük kulübümüz ve bazı şirket kulüplerimizin haricinde Anadolu kulüplerimizin tamamının gelirlerinin yüzde 80'i naklen yayın gelirlerinden oluşuyor. Gelir dengesini en iyi muhafaza eden, en disiplinli finansal ve ekonomik yol izleyen Sivasspor Kulübünün bugün 100 milyon liraya varan bütçe açığı var. Bunların açıklarının en büyük nedeni, naklen yayın gelirinden uğramış oldukları kayıplardan dolayı. Bugüne kadar yapılan indirimlerde gelmiş olduğumuz noktada 4 sene önce 550 milyon dolar diye ifade edilen bir gelir, bugün itibarıyla 150 milyon dolar. Burada da döviz cinsinden değerlendirecek olursak 400 milyon dolara yakın gelir kaybı söz konusu. Bu indirim talepleriyle yüz yüze geldiğimiz zaman açıkça söyledim."

"Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur"

"Anadolu kulüplerimizin gelirinin tamamına yakını naklen yayın gelirlerinden oluşuyor. Maalesef bu kulüplerimizin tamamı, naklen yayın gelirlerini 5 yıllık bir süreyle bankalarla temlik ederek kredi kullandıklarını ifade etti. Bu geliri sabit görerek bunu yaptılar. Burada yapılacak olan indirim, Anadolu futbolunun ekonomisine zarar verir. Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur."

"Yayın ihalesi inşallah kulüplerin menfaatine göre neticelenecek"

Ahmet Ağaoğlu, "Yayın ihalesi size göre nasıl sonuçlanacak?" sorusuna yanıt verdi.

"Fazla karmaşık bir hale değil. Süreç yürüdüğü için ben de yeni yeni öğreniyorum. İhale süreci devam ettiği için onunla alakalı olarak belirleyici ifadeleri kullanmak sağlıklı değil. Çok açık, şeffaf bir durum değil ama çözülmeyecek gibi değil. Bir anlamda global olarak dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonominin bu kadar stabil olmadığı süreçte ihale tarihinin gelmiş olması, savaşın patlak vermiş olmasını çok büyük şanssızlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız."