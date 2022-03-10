Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın milli güreşçilerden 3 madalya
[Fotoğraf: AA]
Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular, 3 madalya kazandı.
Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda ilk madalyalar sahiplerini buldu.
[Fotoğraf: AA]
68 kiloda Aslı Demir, finalde Moldovalı Irina Ringaci'ye kaybetti. Aslı, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
[Fotoğraf: AA]
Bronz madalya mücadelesi veren üç kadın milli güreşçiden ikisi minderden zaferle ayrıldı. 55 kiloda Zeynep Yetgil ve 76 kiloda Mehtap Gültekin, rakiplerini yenerek bronz madalya elde etti.
[Fotoğraf: AA]
50 kiloda Zehra Demirhan ise bronz madalya karşılaşmasında Litvanyalı Gabija Dilyte karşısında 6-2 öndeyken son saniyelerde tuşla maçı kaybetti.
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