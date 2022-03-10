Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda ilk madalyalar sahiplerini buldu.

[Fotoğraf: AA]

68 kiloda Aslı Demir, finalde Moldovalı Irina Ringaci'ye kaybetti. Aslı, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Bronz madalya mücadelesi veren üç kadın milli güreşçiden ikisi minderden zaferle ayrıldı. 55 kiloda Zeynep Yetgil ve 76 kiloda Mehtap Gültekin, rakiplerini yenerek bronz madalya elde etti.

[Fotoğraf: AA]

50 kiloda Zehra Demirhan ise bronz madalya karşılaşmasında Litvanyalı Gabija Dilyte karşısında 6-2 öndeyken son saniyelerde tuşla maçı kaybetti.