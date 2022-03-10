Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbolda tüm maçlar ertelendi
Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
"Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır."
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Etiketler: Basketbol
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