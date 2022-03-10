Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK Fenerbahçe-Trabzonspor maçının cezalarını açıkladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.
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