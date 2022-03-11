Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği maçta İtalyan ekibi Atalanta, sahasında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.

Bu turda Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova, FIFA ile UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı nedeniyle turnuvadan elendi. Almanya ekibi, maç yapmadan üst tura çıktı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere): 1-0

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa): 2-0

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-2

Barcelona (İspanya) - Galatasaray: 0-0