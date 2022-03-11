Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 43 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ve Sadık Baş karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.
Etiketler: Hatayspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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