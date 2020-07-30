Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada fikir ayrılıklarının oluştuğu belirtildi.

Bu nedenle Koşukavak ile yolların ayrıldığının vurgulandığı açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.