Haber Giriş: Kaynak: AA
Altay Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada fikir ayrılıklarının oluştuğu belirtildi.
Bu nedenle Koşukavak ile yolların ayrıldığının vurgulandığı açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Yalçın Koşukavak altaySon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 16:05
Sıradaki Haber
Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz