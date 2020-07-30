Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü, yollarını ayırdığı Brezilyalı futbolcu Mariano Filho için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan video, "Galatasaray kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bundan sonraki kariyerinde başarılar Mariano." mesajıyla paylaşıldı.
Videoda, Sofiane Feghouli, Marcao, Ryan Donk ve Martin Linnes'in eski takım arkadaşları Mariano'ya görüntülü mesajları da yer aldı.
Galatasaray kariyerin boyunca verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2020
Bundan sonraki kariyerinde başarılar @marianof25! pic.twitter.com/W1bZvuIySi
Etiketler: Mariano Filho GalatasaraySon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 16:03
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