Karşılaşmaya oldukça baskılı başlayan Fenerbahçe, 24. dakikada Caner Erkin'in etkili köşe vuruşunda Mbwana Samatta'nın golüyle öne geçti. Daha sonra skoru koruyan sarı-lacivertli ekip, yine Samatta'nın 68. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe, 77. dakikada Sabo'nun penaltıdan attığı gole engel olamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Altay puanı kurtardı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, maçın 87. dakikasında kurtardığı penaltı vuruşuyla takımına 3 puanı getirdi.

Altay, 77. dakikada Sabo'nun penaltı vuruşunda topu filelerinde görürken, 87. dakikada ise buna izin vermedi.

Genç file bekçisi, Sabo'nun ikinci penaltısını kurtarmayı başardı.

Samatta gollere başladı

Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk gollerine imza attı.

Transferinin ardından ilk kez geçen hafta oynanan derbide Galatasaray karşısında 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük'e karşı ise ilk kez 11'de başladı.

Samatta, Süper Lig'deki ilk golünü de maçın 24. dakikasında Fatih Karagümrük ağlarına ilk isabetli şutuyla atmayı başardı.

Tanzanyalı santrfor, 68. dakikada da kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Caner'in katkısı sürüyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, hücuma katkısını sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında 24. dakikada attıkları golde kullandığı etkili köşe vuruşuyla gole etki etti.

Caner, ilk hafta da Çaykur Rizespor deplasmanında kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ü golle buluşturmuştu.

Caner'den hakeme tepki

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile bir tartışma yaşadı.

Mücadelenin 16. dakikasında Caner Erkin, alt dudağındaki kanamadan dolayı formasının değişmesi ve tedavi olması gerektiğini mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya iletti.

İkili arasındaki tartışmadan sonra Caner Erkin saha kenarına gelerek formasını değiştirip tedavisini tamamladı. Bir süre mücadelenin hakemine tepki gösteren Erkin, karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

Thiam yine tamamlayamadı

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Fatih Karagümrük karşısında da 90 dakikayı tamamlayamadı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Thiam, ligde şu ana kadar oynadıkları karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başlamasına karşın hiçbir mücadelede 90 dakika görev alamadı.

Ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 54, Atakaş Hatayspor mücadelesinde 45 ve Galatasaray karşılaşmasında 66 dakika görev yapan Thiam, Fatih Karagümrük müsabakasında da 58. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

Cisse ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterdi.

Cisse, 2 gol atan Samatta'nın yerine 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Penaltı VAR'la geldi

Fatih Karagümrük, maçın 76. dakikasında penaltı vuruşu kazandı.

Fenerbahçe savunmasına doğru atılan uzun pasa sağ çaprazda iyi yükselen Sabo'nun çevirdiği top, savunmada sırtı dönük Lemos'un eline çarptı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemek üzere saha kenarına geldi ve penaltı vuruşuna hükmetti.

Gökhan şanssızlık yaşadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Fatih Karagümrük karşısında korkuttu.

Tecrübeli oyuncu, 42. dakikada yaşanan bir pozisyonda Sabo'yu savunurken kale direğine çarptı.

Hakemin sağlık görevlilerini oyun alanına dahil ettiği pozisyonun ardından Gökhan maça devam edebildi.

Diego Perotti maçı izledi

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını açıkladığı Diego Perotti, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Arjantinli yıldız oyuncu, karşılaşmayı protokol tribününde Emre Belözoğlu ile birlikte izledi.

Mevlüt Erdinç eski takımına karşı

Fatih Karagümrük'ün deneyimli santrforu Mevlüt Erdinç, eski takımına karşı mücadele etti.

Mücadelenin 74. dakikasında oyuna dahil olan Mevlüt, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de forma giydi.