Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 22 puanla 19. sırada bulunan Altay, küme düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe'nin 5 puan gerisinde yer alıyor.

İç sahada en başarısız ekipler içinde yer alan İzmir temsilcisi, evinde çıktığı 12 maçta 11 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 5 müsabakada henüz galip gelemedi.

Geride kalan 26 haftalık periyotta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, 36 puanla 10. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Stankovski, Halil İbrahim Pehlivan ve Mendyl, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Altay, ligin ilk devresinde deplasmanda Gaziantep FK'ye 4-1 yenildi.

Gaziantep FK'nın Deplasmanda sadece 1 galibiyeti var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda istediği puanları almakta zorlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, dış sahada oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.