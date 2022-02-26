Dünya Curling Federasyonu İcra Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle olağanüstü toplandı.

Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonunun Rusya'dan alınmasına karar verildi. Yeni ev sahibinin ise ileri bir tarihte duyurulacağı açıklandı.

Öte yandan Uluslararası Kayak Federasyonu, 2021-2022 sezonu takviminin kalan bölümünde Rusya'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası organizasyonlarının, başka bir ülkeye alınacağını ya da iptal edileceğini duyurdu.

20 Mart'a kadar 4 branş için düzenlenecek 6 etkinliği kapsıyor.